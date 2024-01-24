12 странных вещей, которые поставили в тупик: что это?

Мы часто встречаем непонятные штуковины на просторах интернета. Но мы здесь не для того, чтобы просто интриговать загадками, а чтобы рассказывать что-то новое и интересное, а именно - давать разгадку всем странным находкам в сети и реальности.
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