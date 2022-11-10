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«Рубин» – основной вариант для Дзюбы, «Торпедо» – запасной

Артем Дзюба может перейти в «Рубин» или «Торпедо». По данным «РБ Спорт», на данный момент у экс-форварда «Зенита» и «Адана Демирспор» есть три вариант продолжения карьеры, два из которых – в России, а еще один – в Турции.

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