«Рубин» – основной вариант для Дзюбы, «Торпедо» – запасной

Артем Дзюба может перейти в «Рубин» или «Торпедо». По данным «РБ Спорт», на данный момент у экс-форварда «Зенита» и «Адана Демирспор» есть три вариант продолжения карьеры, два из которых – в России, а еще один – в Турции.
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