«Рубин» – основной вариант для Дзюбы, «Торпедо» – запасной

Артем Дзюба может перейти в «Рубин» или «Торпедо». По данным «РБ Спорт», на данный момент у экс-форварда «Зенита» и «Адана Демирспор» есть три вариант продолжения карьеры, два из которых – в России, а еще один – в Турции.