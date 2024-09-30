Министр строительства Карелии ответил на главные вопросы этой осени

Виктор Россыпнов рассказал о готовности к зиме, расселении жилья и старых долгахМинистр строительства Карелии Виктор Россыпнов С главой Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии мы встретились в преддверии отопительного периода.
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