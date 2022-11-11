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КХЛ. «Салават Юлаев» против «Авангарда», «Металлург» сыграет с «Барысом», ЦСКА примет «Спартак», «Локомотив» в гостях у минского «Динамо»

«Салават Юлаев» примет «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Металлург» сыграет с «Барысом», ЦСКА – со «Спартаком», минское «Динамо» будет противостоять «Локомотиву».

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