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Рамблер

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Тина Канделаки показала редкое фото 26-летней дочери

Тина Канделаки показала редкое фото 26-летней дочери

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки показала редкий снимок дочери Мелании Бородиной. Фотография появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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