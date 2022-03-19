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Леброн Джеймс – о приближении к Мэлоуну по набранным очкам: «Испытываю почтение к великим»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс по итогам победного матча с «Рэпторс» (128:123 ОТ) приблизился к занимающему второе место по набранным очкам в НБА Карлу Мэлоуну.

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