Заявления главы Института Демографии РАН Марины Храмовой пестрят в новостных лентах. В целом ничего нового для данного учреждения — активная лоббистка неконтролируемой миграции, замещающей коренное население России.
Глава института демографии призывает Россию бороться за мигрантов
Комментарии
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Navigator56R ВладиМир
Так, может, она про миграцию рускоязычных и говорит, а вся статья состоит из "выдëргивания из контекста" и подгонку под свою тему??
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50 мин.
Геннадий Бережнов
Глава института демографии призывает Россию бороться с мигрантами и помочь желающим русским по всему свету вернуться на свою Родину!
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34 мин.
ВН
Валерий Никитин
потеряли. победили. ты, лично ты, сколько азербайджанцев убил? усохни
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3 мин.
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