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Свежие комментарии

  • Валерий Никитин
    потеряли. победили. ты, лично ты, сколько азербайджанцев убил? усохниГлава института д...
  • Геннадий Бережнов
    Глава института демографии призывает Россию бороться с  мигрантами и помочь желающим русским по всему свету вернуться...Глава института д...
  • Navigator56R ВладиМир
    Так, может, она про миграцию рускоязычных и говорит, а вся статья состоит из "выдëргивания из контекста" и подгонку п...Глава института д...

Глава института демографии призывает Россию бороться за мигрантов

Глава института демографии призывает Россию бороться за мигрантов

  Заявления главы Института Демографии РАН Марины Храмовой пестрят в новостных лентах. В целом ничего нового для данного учреждения — активная лоббистка неконтролируемой миграции, замещающей коренное население России.

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Комментарии
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Navigator56R ВладиМир
Так, может, она про миграцию рускоязычных и говорит, а вся статья состоит из &quot;выдëргивания из контекста&quot; и подгонку под свою тему??
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50 мин.
Геннадий Бережнов
Глава института демографии призывает Россию бороться с  мигрантами и помочь желающим русским по всему свету вернуться на свою Родину!
Ответить
34 мин.
ВН
Валерий Никитин
потеряли. победили. ты, лично ты, сколько азербайджанцев убил? усохни
Ответить
3 мин.

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