3 самолёта уничтожены, 6 повреждены - новые данные об ударе КСИР по базе США

Появляются подробности результатов ракетного удара Ирана по американской базе Аль-Азрак в Иордании. По меньшей мере 8 истребителей F-15 и один штурмовик A-10 получили повреждения различной степени.
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