ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНАСТАСИЯ БЕРЕЖНАЯ "У СОЛДАТ ПРОВАЛЫ В ПАМЯТИ": ОПЫТЫ В МАРИУПОЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПРОВОДИЛИ ДАЖЕ НАД МЛАДЕНЦАМИ Обнаруженные в мариупольской больнице №7 документы свидетельствуют о бесчеловечных медицинских экспериментах.
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