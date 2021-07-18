Обхохочешься

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    Женщина - это святое! Поэтому многие паломники отправляются вечерами... по святым местам.Новые анекдоты

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Новые анекдоты

Приходит мужик к сексопатологу. - Доктор! У меня после полового акта минут десять в ушах такой свист стоит.

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Михаил Степанченко
Блуждая между пыльными полками, незамужняя 42-летняя библиотекарша Люда тоже мечтает, чтобы нестарый приятный в общении читатель взял ее на 10 дней и вернул совершенно потрепанной...
Михаил Степанченко
Она была такой заботливой женой и так берегла своего мужа, что все время пользовалась чужими.

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