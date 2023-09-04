В Китае оценили готовность России к затяжному конфликту на Украине

Российская армия готова к затяжному конфликту на Украине, заявил глава Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований (Китай) Ма Сяолинь в статье, опубликованной 3 сентября в газете Global Times.
Российская армия готова к затяжному конфликту на Украине, заявил глава Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований (Китай) Ма Сяолинь в статье, опубликованной 3 сентября в газете Global Times.
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