Санкции как для водителей: за что будут штрафовать электросамокатчиков

В законопроект, предусматривающий штрафы для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, добавят пункт о вождении с телефоном в руках без гарнитуры hands-free, пишет «Коммерсант».
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