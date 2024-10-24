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Закон и Порядок

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"Мы их лечим, учим, кормим. Они всё едут и рожают": Что там с законами о мигрантах?

"Мы их лечим, учим, кормим. Они всё едут и рожают": Что там с законами о мигрантах?

Коллаж Царьграда Депутаты принимают новые законы о гостях с юга, чтобы их стало меньше. А станет ли? На бумаге всё гладко, а на деле многое осталось за бортом.

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