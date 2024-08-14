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Царьград

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Под Геленджиком пропал 18-летний молодой человек

Под Геленджиком пропал 18-летний молодой человек

Местонахождение парня неизвестно третьи сутки.В Геленджике пропал 18-летний Андрей Лиськов. В последний раз его видели в районе сёл Текос и Архипо-Осиповка.

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