Потрясающее обращение болельщиков к Килиану Мбаппе

Несмотря на отсутствие в последнем матче чемпионата между «Метцем» и «ПСЖ», Килиан Мбаппе удостоился знака уважения от Лиги 1 в преддверии своего последнего матча во внутреннем первенстве Франции - финала Кубка Франции.