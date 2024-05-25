Потрясающее обращение болельщиков к Килиану Мбаппе

Несмотря на отсутствие в последнем матче чемпионата между «Метцем» и «ПСЖ», Килиан Мбаппе удостоился знака уважения от Лиги 1 в преддверии своего последнего матча во внутреннем первенстве Франции - финала Кубка Франции.
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