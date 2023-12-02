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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серебряков об отсутствии шатаутов: «Главное, что СКА выигрывает, а не то, какая у меня статистика. Команда наконец-то начала стабильно играть»

– Есть ли разочарование от того, что не получилось вновь оставить ворота сухими? – Нет, вообще нет (улыбается)! Самое главное, что мы выиграли.

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