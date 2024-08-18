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Китай нарастил импорт из одной страны с начала года

Китай нарастил импорт из одной страны с начала года

С января по июль импорт Китай нарастил импорт из КНДР на 24 процента. Об этом сообщает ТАСС. Главное таможенное управление (ГТУ) Китая сообщило, что поставки товаров из Северной Кореи в Китай с начала года составили 198 миллионов долларов.

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