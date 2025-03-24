В деле Буданова фигурируют атаки на 13 российских регионов

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В уголовном деле начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова, которое расследуется в России, фигурируют атаки беспилотников на 13 регионов РФ, включая Москву и Подмосковье, Курскую, Смоленскую область, а также Севастополь, свидетельствуют судебные материалы, … .