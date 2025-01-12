Newsweek: более 900 заключенных привлекли к тушению пожаров в Калифорнии

Свыше 900 заключённых привлекли к тушению лесных пожаров, бушующих на юге Калифорнии. Об этом 11 января сообщил журнал Newsweek со ссылкой на департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии (CDCR).
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