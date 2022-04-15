От 8 до 16 тысяч рублей на ребенка смогут получать малообеспеченные семьи Приморья

От 8 до 16 тысяч рублей на ребенка смогут получать малообеспеченные семьи Приморья

В закон "О защите прав ребенка в Приморском крае" внесены изменения, устанавливающие ежемесячную денежную выплату для граждан РФ с детьми в возрасте 8-17 лет.

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