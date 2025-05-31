Жители Карелии стали больше использовать наличные: оборот вырос на 1,7 млрд рублей за год

В Карелии значительно увеличился оборот наличных денег. По данным Отделения Банка России — Национального банка республики, предоставленным по запросу РБК Карелия, на начало текущего года сумма выданных наличных в регионе достигла 181,6 млрд рублей.
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