РПЦ выступила против служебных романов на работе

Заместитель руководителя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что нормальные сотрудники и руководители компаний должны иметь свои семьи.
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