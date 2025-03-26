Россия обвинила Украину в попытке срыва мирных договорённостей

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации объединённых наций Дмитрий Полянский заявил, что Киев ударами по энергетической инфраструктуре РФ стремится сорвать любые договоренности о мире, наглядно показывая недоговороспособность.
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