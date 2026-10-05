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Максим Виторган передал 30-летней дочери Полине две квартиры в Москве на 100 млн рублей

Максим Виторган передал 30-летней дочери Полине две квартиры в Москве на 100 млн рублей

Актёр Максим Виторган оформил на свою старшую дочь Полину две московские квартиры. Об этом пишет SHOT.

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