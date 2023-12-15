Дочь Владимира Машкова рассказала, что ей страшно жить в Америке

ИГ Ирина Галивец Переобуться захотела? Пусть вспомнит, сколько гадостей говорила о России и наших людях. Поэтому, уехала, и навсегда!

ВД Вовладар Даров Приходит время переобуться в лапти с туфель "золушки"и обмазаться сажей! И придти на границу с Россией!