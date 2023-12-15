Dooralei
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Dooralei

526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nana Абраменко
    и 12 миллионов долгов по налогамФилипп Киркоров п...
  • Zoia Goldshtab
    Ну хватит уже об этой ПУСТОТЕ и ПОЗОРЕ нашего любимого и талантливого АКТЁРА!!!!!Дочь Владимира Ма...
  • Вовладар Даров
    Приходит время переобуться в лапти с туфель "золушки"и обмазаться сажей! И придти на границу с Россией!Дочь Владимира Ма...

Дочь Владимира Машкова рассказала, что ей страшно жить в Америке

Дочь Владимира Машкова рассказала, что ей страшно жить в Америке

Актриса Машкова призналась, что ей страшно жить в США Женщина находится в браке с американским пианистом Александром Слободяником-младшим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИГ
Ирина Галивец
Переобуться захотела? Пусть вспомнит, сколько гадостей говорила о России и наших людях. Поэтому, уехала, и навсегда!
Ответить
10 час.
ВД
Вовладар Даров
Приходит время переобуться в лапти с туфель &quot;золушки&quot;и обмазаться сажей! И придти на границу с Россией!
Ответить
7 час.
Zoia Goldshtab
Ну хватит уже об этой ПУСТОТЕ и ПОЗОРЕ нашего любимого и талантливого АКТЁРА!!!!!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх