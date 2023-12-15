Актриса Машкова призналась, что ей страшно жить в США Женщина находится в браке с американским пианистом Александром Слободяником-младшим.
Дочь Владимира Машкова рассказала, что ей страшно жить в Америке
Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Переобуться захотела? Пусть вспомнит, сколько гадостей говорила о России и наших людях. Поэтому, уехала, и навсегда!
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10 час.
ВД
Вовладар Даров
Приходит время переобуться в лапти с туфель "золушки"и обмазаться сажей! И придти на границу с Россией!
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7 час.
Zoia Goldshtab
Ну хватит уже об этой ПУСТОТЕ и ПОЗОРЕ нашего любимого и талантливого АКТЁРА!!!!!
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6 час.
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