В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Марсианская база в представлении художника / © Depositphotos По словам Чжана, прежде чем человечество сможет создать постоянное присутствие на Марсе, необходимо решить три основные задачи: обеспечить обмен информацией между Землей и Марсом, наладить транспортировку грузов между двумя планетами и создать условия для выживания людей на Красной планете.
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