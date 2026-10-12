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В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Марсианская база в представлении художника / © Depositphotos  По словам Чжана, прежде чем человечество сможет создать постоянное присутствие на Марсе, необходимо решить три основные задачи: обеспечить обмен информацией между Землей и Марсом, наладить транспортировку грузов между двумя планетами и создать условия для выживания людей на Красной планете.

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