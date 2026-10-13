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Застрявших в Непале из-за наводнения российских туристов эвакуировали, они уже собираются к новой горе

Застрявших в Непале из-за наводнения российских туристов эвакуировали, они уже собираются к новой горе

По словам руководительницы группы Марии Ерохиной, россиян вывезли армейским вертолетом в Аругат – поселок, откуда есть неповрежденная дорога в Катманду и Покхару.

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