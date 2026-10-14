Аксаков об атаках на ЦОДы: у крупнейших банков РФ есть запасные дата-центры

Крупнейшие российские банки будут продолжать работать, несмотря на украинские атаки на дата-центры. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RTVI.
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