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Газета.ру

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Аксаков об атаках на ЦОДы: у крупнейших банков РФ есть запасные дата-центры

Аксаков об атаках на ЦОДы: у крупнейших банков РФ есть запасные дата-центры

Крупнейшие российские банки будут продолжать работать, несмотря на украинские атаки на дата-центры. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RTVI.

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