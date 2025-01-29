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Просчитались, но где? В Европе отложили планы отказа от российского СПГ

Просчитались, но где? В Европе отложили планы отказа от российского СПГ

Политнавигатор Bloomberg сообщает, что Еврокомиссия отложит публикацию ранее готовившегося плана по поэтапному отказу от последних оставшихся на рынке ЕС видов российского топлива, включая сжиженный природный газ (СПГ).

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