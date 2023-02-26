Аргументы и Факты

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Марочко: ВСУ отрезаны от своих подразделений на артемовском направлении

Марочко: ВСУ отрезаны от своих подразделений на артемовском направлении

Вооруженные силы Украины из-за непогоды оказались отрезаны от своих подразделений на артемовском направлении, единственная подходящая для этого дорога контролируется силами РФ, заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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