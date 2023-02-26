Марочко: ВСУ отрезаны от своих подразделений на артемовском направлении

Вооруженные силы Украины из-за непогоды оказались отрезаны от своих подразделений на артемовском направлении, единственная подходящая для этого дорога контролируется силами РФ, заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.