Пекин отклонил требование Вашингтона присоединиться к переговорам о ядерном разоружении. Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что такой подход не учитывает разницу в масштабах арсеналов и потому несправедлив и необоснован.
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