МО: "Герани-4 сикер" поразили семь сухогрузов с грузами для ВСУ в Черном море

Вооруженные силы (ВС) России, задействовав беспилотные летательные аппараты "Герань-4 сикер" нанесли удары по семи сухогрузам, осуществлявшим доставку грузов для украинской армии, в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне.
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