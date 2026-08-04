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Газета.ру

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МО: "Герани-4 сикер" поразили семь сухогрузов с грузами для ВСУ в Черном море

МО: "Герани-4 сикер" поразили семь сухогрузов с грузами для ВСУ в Черном море

Вооруженные силы (ВС) России, задействовав беспилотные летательные аппараты "Герань-4 сикер" нанесли удары по семи сухогрузам, осуществлявшим доставку грузов для украинской армии, в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне.

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