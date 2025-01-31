Бывший первый замминистра омского минтруда Сергей Добрых останется под домашним арестом еще на месяц.
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Бывший первый замминистра омского минтруда Сергей Добрых останется под домашним арестом еще на месяц.