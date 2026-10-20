В Тульской области продолжается реализация проекта "Земля для стройки. По данным на октябрь 2026 года, Управление Росреестра совместно с филиалом ППК "Роскадастр" и региональными властями выявило 2 141 земельный участок и территорию общей площадью 1 762 гектара, пригодные для вовлечения в жилищное строительство.