В Тульской области продолжается реализация проекта "Земля для стройки. По данным на октябрь 2026 года, Управление Росреестра совместно с филиалом ППК "Роскадастр" и региональными властями выявило 2 141 земельный участок и территорию общей площадью 1 762 гектара, пригодные для вовлечения в жилищное строительство.
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