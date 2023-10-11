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Саундтрек к Starfield номинирован на “Грэмми” Колоссальная по своим масштабам Sta...

Саундтрек к Starfield номинирован на “Грэмми” Колоссальная по своим масштабам Sta...

Саундтрек к Starfield номинирован на “Грэмми”Колоссальная по своим масштабам Starfield не обошлась без высококлассного саундтрека, автором которого вновь стал Инон Зур, и который представлен в новом трейлере, приуроченном к номинации на премию “Грэмми”.

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