Саундтрек к Starfield номинирован на “Грэмми” Колоссальная по своим масштабам Sta...

Саундтрек к Starfield номинирован на “Грэмми”Колоссальная по своим масштабам Starfield не обошлась без высококлассного саундтрека, автором которого вновь стал Инон Зур, и который представлен в новом трейлере, приуроченном к номинации на премию “Грэмми”.