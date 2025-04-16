В Индии объявили аукцион на месторождения углеводородов

Аукцион на три блока угольного метана и 55 небольших открытых участков для разведки и добычи объявила Индия, 15 апреля заявила Паллави Джайн Говил, глава Генерального директората по углеводородам, на мероприятии в Дели, сообщает Reuters.
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