7 стандартов красоты из прошлого, которые сегодня ужасают

У каждой эпохи существует своя мода не только на одежду, но и на внешность. В прошлом стандарты красоты порой бывали настолько необычными, что для достижения идеального результата приходилось прибегать к нестандартным мерам.
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