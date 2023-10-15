Насмерть сбил пешехода на Петухова и скрылся житель Новосибирска

Авария со смертельным исходом произошла поздно вечером 14 октября. «В 22:45 на территории Кировского района неустановленный водитель двигался по улице Петухова со стороны Сибиряков-Гвардейцев в сторону Хилокской и в пути следования у дома 57 совершил наезд на пешехода», – сообщили в дорожной полиции.