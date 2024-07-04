Семьям воинов, погибших в зоне СВО, вручили государственные награды

Семьям воинов, погибших в зоне СВО, вручили государственные наградыВоенный комиссар города Иванова Максим Ткачук, заместитель главы Администрации города Иванова Владимир Карпов и руководитель регионального филиала Фонда защитников Отечества Борис Шаляпин сегодня встретились с семьями воинов, погибших при исполнении служебного долга в зоне специальной военной операции.
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