Семьям воинов, погибших в зоне СВО, вручили государственные награды

Семьям воинов, погибших в зоне СВО, вручили государственные наградыВоенный комиссар города Иванова Максим Ткачук, заместитель главы Администрации города Иванова Владимир Карпов и руководитель регионального филиала Фонда защитников Отечества Борис Шаляпин сегодня встретились с семьями воинов, погибших при исполнении служебного долга в зоне специальной военной операции.