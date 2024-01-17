Socket protocol теряет $3,3 млн из-за подтвержденного эксплойта

Как было объявлено в официальных социальных сетях 16 января, межсетевой протокол Socket столкнулся с ситуацией нарушения безопасности, в результате которой из контрактов, связанных с этим протоколом, было похищено 3,3 миллиона долларов.
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