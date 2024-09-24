Похитившая человека ведущая Первого канала описала жизнь в СИЗО словами «два месяца ада»

Ведущая «Модного приговора» Рах заявила, что постриглась налысо в СИЗО Ведущая программы о преображениях «Модный приговор» на Первом канале, эксперт Лилия Рах, осужденная за похищение человека, описала свои воспоминания о жизни в следственном изоляторе (СИЗО).