Триумфальная арка периода Римской империи обнаружена в Сербии

Сербские археологи обнаружили в 70 км от Белграда триумфальную арку периода Римской империи. Археологи из Сербии раскопали место триумфальной арки времен Древнего Рима - одного из немногих памятников такого типа на Балканах, датируемого III веком н.
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