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Царьград

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Мальчик, чьё тело нашли в чемодане в Перми, не посещал школу

Мальчик, чьё тело нашли в чемодане в Перми, не посещал школу

Мальчик воспитывался по японской системе.Страшная находка потрясла жителей Перми в пятницу утром. Они обнаружили чемодан с телом ребенка внутри на одной из городских мусорок.

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