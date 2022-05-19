Samsung придумала замену магнитикам на холодильник, но это будет недёшево. Новый сервис позволит напечатать любое изображение на панелях линейки Bespoke

Компания Samsung решила заработать на тех, кто очень хочет сделать свой холодильник уникальным. Корейский гигант в конце текущего года запустит услугу, которая позволит всем владельцам холодильников серии Bespoke напечатать на съёмных панелях любое изображение, начиная от каракулей ребёнка и заканчивая фотографией собаки.