Средиземноморская Мальта отмечена в отечественной истории не самыми приятными коннотациями: от императора Павла I, бывшего в 1798-1801 годах Великим магистром Мальтийского ордена (госпитальеров) и убитого по наущению англичан, отобравших стратегически важный остров у Наполеона, до Михаила Горбачева, который, как свидетельствует большинство источников, безоговорочно сдал президенту США Джорджу Бушу-старшему СССР, КПСС и всё остальное на Мальтийском саммите 1989 года.