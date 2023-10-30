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Встреча на Мальте. «Альянс демократий» придумывает альтернативу для ООН

Встреча на Мальте. «Альянс демократий» придумывает альтернативу для ООН

Средиземноморская Мальта отмечена в отечественной истории не самыми приятными коннотациями: от императора Павла I, бывшего в 1798-1801 годах Великим магистром Мальтийского ордена (госпитальеров) и убитого по наущению англичан, отобравших стратегически важный остров у Наполеона, до Михаила Горбачева, который, как свидетельствует большинство источников, безоговорочно сдал президенту США Джорджу Бушу-старшему СССР, КПСС и всё остальное на Мальтийском саммите 1989 года.

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