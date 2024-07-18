Политика как он...
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Политика как она есть

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Столтенберг назвал самовнушением Запада рассуждения о «конце НАТО» при Трампе

Столтенберг назвал самовнушением Запада рассуждения о «конце НАТО» при Трампе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью британской газете The Guardian, что западным странам нужно прекратить заниматься самовнушением о том, что альянс не переживёт возможный второй президентский срок Дональда Трампа.

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