Столтенберг назвал самовнушением Запада рассуждения о «конце НАТО» при Трампе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью британской газете The Guardian, что западным странам нужно прекратить заниматься самовнушением о том, что альянс не переживёт возможный второй президентский срок Дональда Трампа.
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