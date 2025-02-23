Власти США назвали сделку с Украиной по ископаемым сигналом для России

Алексей Куницын

1 миллион погибших и искалеченных. Более 20% территории потеряно. Около 20 миллионов беженцев.Инфраструктура и экономика разрушена. Русский ультиматум прозвучал. Идёт обратный отчёт до "худшего сценария" В "худшем сценарии" идёт о границе по реке Днепр, Днепетровской, Николаевской и Одесской области.