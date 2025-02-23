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Власти США назвали сделку с Украиной по ископаемым сигналом для России

Власти США назвали сделку с Украиной по ископаемым сигналом для России

Соглашение США и Украины по добыче полезных ископаемых станет «четким сигналом» для России. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в колонке на Financial Times.

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Комментарии
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Eduard
Зеленский давнр не президержнт,так сто ммело в сортире Договорами подотритесь!
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17 час.
Алексей Куницын
1 миллион погибших и искалеченных. Более 20% территории потеряно. Около 20 миллионов беженцев.Инфраструктура и экономика разрушена. Русский ультиматум прозвучал. Идёт обратный отчёт до &quot;худшего сценария&quot; В &quot;худшем сценарии&quot; идёт о границе по реке Днепр, Днепетровской, Николаевской и Одесской области.
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17 час.
i
igor
От осла уши они получат,а не полезные ископаемые.А если полезут на наши земли ,будет им паная с орешником.
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12 час.
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