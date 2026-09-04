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Царьград

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Народный фронт передал технику для СВО из Татарстана на 13 млн рублей

Народный фронт передал технику для СВО из Татарстана на 13 млн рублей

Народный фронт передал участникам Специальной военной операции из Татарстана технику на 13 миллионов рублей.

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