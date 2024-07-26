Набиуллина дала прогноз по ипотеке после повышения ключевой ставки

Глава Центробанка спрогнозировала рост объемов выдачи ипотеки в 2024 году на 7–12%, даже несмотря на рост ключевой ставки до 18% В 2024 году прирост объема выданных ипотечных кредитов в России будет на уровне 7–12%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора.