Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Набиуллина дала прогноз по ипотеке после повышения ключевой ставки

Набиуллина дала прогноз по ипотеке после повышения ключевой ставки

Глава Центробанка спрогнозировала рост объемов выдачи ипотеки в 2024 году на 7–12%, даже несмотря на рост ключевой ставки до 18% В 2024 году прирост объема выданных ипотечных кредитов в России будет на уровне 7–12%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх