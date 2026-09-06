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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карседо об 1:2 от «Динамо»: «Спартак» неплохо начал игру, но не смог удержать преимущество. Пропустили один гол, потом второй, и это стало для нас шоком. Это было ключевое в матче»

Главный тренер «Спартака»  Хуан Карлос Карседо подвел итоги игры с «Динамо» в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:2).

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